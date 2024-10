il punto sull’arbitro che ha diretto Cagliari-Torino: Aureliano sbaglia in occasione del presunto fallo di Coco, da cui scaturisce la punizione

Dopo la sosta per le gare di Nations League, si è disputata l’ottava giornata di serie A e per la sfida tra il Cagliari dell’ex Davide Nicola e e il Torino di Paolo Vanoli l’arbitro designato è stato l’esperto Gianluca Aureliano il quale, dopo un buon inizio, ha commesso qualche errore di valutazione ed in particolare quello da matita blu costato il primo svantaggio ai granata.

Gli episodi del primo tempo

Tre casi nelle aree di rigore nei primissimi minuti:al 4’ Ricci entra in contatto con Mina in area rossoblu ma accentua un po’ la caduta ed il contatto sembra per lo più cercato; al 6’ Viola viene abbattuto con una spintonata ai limiti del regolamento da Sanabria all’ingresso dell’area granata; al 7’ Adams anticipa Scuffet deviando il pallone sul fondo e subito dopo viene toccato da Augello dietro di lui: in tutti e tre i casi il fischietto della sezione AIA di Bologna lascia correre adottando un giusto metro di tolleranza. Al 14’ primo cartellino giallo della partita: Saul Coco ferma con un intervento scorretto da dietro Viola. Al 24’ Mina porta in vantaggio il Cagliari ma l’azione è viziata poiché si libera fallosamente di Sanabria prima di concludere in porta, Aureliano dapprima lascia inspiegabilmente correre e poi fischia il calcio di punizione per gli ospiti.

La punizione da cui nasce il gol

Al 38’ l’errore più grave: Coco e Viola entrano in contatto al limite dell’area granata e l’arbitro opta per la concessione di una punizione a favore del cagliaritano (che la trasformerà un minuto dopo) ma le immagini dimostrano come in realtà è Coco a subire il pestone del rossoblu e pertanto trattasi di punizione invertita che regala ingiustamente il vantaggio ai padroni di casa. Peraltro sulla battuta ci sarebbe da eccepire sulla posizione di Luvumbo distante meno di un metro dalla barriera granata. Il primo tempo si chiude con un’ammonizione per Lazaro che trattiene fallosamente Luvumbo e interrompendo una ripartenza sarda.

Meno episodi da analizzare nella ripresa: giusti i due cartellini gialli per Masina che trattiene fallosamente Piccoli al 54’ e per Adopo che ferma allo stesso modo Ricci. All’82’ ammonito il tecnico Vanoli per proteste. Al 93’ invece lo stesso Masina rischia la seconda ammonizione intervenendo in ritardo su Gaetano.

Per Gianluca Aureliano si è trattato dell’ottavo incrocio con i granata ed il bilancio complessivo è ora di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.