L’arbitro genovese richiamato al VAR per l’espulsione di Maripan. Regolare il gol di Zapata, dubbi sull’ultimo centro di Thuram

Per la partita del ‘Meazza’ tra Inter e Torino l’arbitro designato è stato il 31enne Matteo Marcenaro alla

sua quarta direzione stagionale in serie A. Il promettente direttore di gara della sezione AIA di Genova ha lasciato giocare fischiando appena 15 falli, ammonendo 3 giocatori ed espellendone uno, per altro dietro segnalazione del VAR Abisso.

Regolare il gol di Zapata

L’episodio che indirizza la gara arriva al 18’ quando il difensore cileno dei granata Maripan entra in

scivolata in modo pericoloso (piede alto sulla caviglia dell’avversario) su Thuram: Marcenaro ammonisce subito Maripan ma viene richiamato all’on field review e dopo aver rivisto l’episodio cambia

correttamente idea. Al 37’ è regolare il gol di Zapata, poiché le spinte tra Bisseck e Gineitis sono veniali e, nell’occasione, il nerazzurro rimedia un’ammonizione. Al 45’ l’arbitro interrompe una promettente

ripartenza di Lazaro per un dubbio fallo su Frattesi.

Inter-Torino, dubbi sul terzo gol di Thuram

Al 47’ un retropassaggio di Masina al portiere Milinkovic-Savic viene giudicato involontario ma resta

qualche dubbio (poteva starci il calcio di punizione a due in area). Al 57’ cartellino giallo a Linetty per un

fallo tattico su Darmian. Qualche dubbio sulla regolarità del terzo gol di Thuram dal momento che

Darmian si trova in posizione irregolare ma secondo l’arbitro, la cui decisione è avallata dal VAR, non

interferisce sulla visuale dell’estremo difensore granata. Dubbia anche la spinta di Bastoni a Zapata sugli sviluppi di un calcio di punizione dei granata, l’arbitro lascia correre ma il contatto c’è sebbene

probabilmente avvenga poco fuori dall’area di rigore.

Rigore ineccepibile su Masina

All’85’ il rigore invece viene fischiato: Calhanoglu, nella propria area, nel tentativo di allontanare il pallone, scalcia il piede di Masina e Marcenaro stavolta non ha bisogno dell’ausilio VAR: rigore ineccepibile. Al 92’ infine ammonito anche Walukiewicz per una trattenuta a Zielinski.

Per Marcenaro si è trattato della terza partita del Torino diretta finora con un bilancio di una vittoria (alla

terza giornata contro il Venezia), un pareggio (ad Empoli due stagioni fa) e una sconfitta maturata ieri a

San Siro.