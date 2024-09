Il punto sull’arbitraggio di Sozza in Torino-Lazio, partita terminata 2-3 per i biancocelesti

Il Torino capolista solitario trova sul proprio cammino nella partita interna valevole per la sesta giornata di campionato contro la Lazio l’arbitro Simone Sozza della sezione AIA di Seregno, alla terza presenza

stagionale in serie A.

La partita

Dopo un primo tempo senza sussulti, la prestazione del direttore di gara accusa una flessione a partire dalla seconda frazione di gioco: al 53’ Sanabria entra in scivolata in modo pericoloso colpendo dapprima il pallone e poi Guendouzi, l’arbitro è a due passi e vede bene valutando l’intervento del paraguaiano da cartellino giallo poiché, nonostante la vigoria sproporzionata, è sul pallone. I biancocelesti reclamano l’espulsione ma arbitro e VAR (che in questi casi può intervenire) non sono dello stesso parere. Al 60’ è regolare la posizione di partenza di Castellanos sull’azione che porta al raddoppio di Dia. Al 62’ ammonizione per proteste ad Isaksen. La partita si fa sempre più calda ed al 72’ un animato diverbio tra Ilic e Gila dopo il fallo di quest’ultimo su Zapata viene sedato con due cartellini gialli da Sozza. Al 74’ Vanoli protesta col quarto uomo dopo un altro contatto che vede protagonista Gila e viene dapprima ammonito e poi espulso dal direttore di gara lombardo. Un minuto dopo cartellino giallo anche per Zaccagni autore di un’entrata in ritardo su Vojvoda e una manciata di secondi più tardi non viene sanzionato un intervento aereo falloso di Vecino su Zapata. La direzione di Sozza, inizialmente lineare, è apparsa nervosa dopo le prime difficoltà, basti notare l’atteggiamento su una rimessa laterale di Pedersen (poi invertita) e altri atteggiamenti privi della necessaria calma anche a causa delle varie provocazioni. Concesse inoltre troppe perdite di tempo ai biancocelesti.

Il bilancio

Terza volta con i granata per Sozza con il quale non hanno ancora vinto: un pareggio e due sconfitte.