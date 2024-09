L’arbitro Ghersini decisivo per il rigore negato ai granata nel corso del primo tempo della sfida contro l’Empoli

Come nel primo turno contro il Cosenza, anche stavolta per la partita valida per i sedicesimi di finale di

Coppa Italia contro l’Empoli, ai granata tocca l’arbitro Davide Ghersini della sezione AIA di Genova.

Il primo tempo

Il direttore di gara ligure offre una prestazione attenta e votata all’indulgenza come si è visto in occasione di alcuni contatti al limite, anche in area di rigore: il primo è all’8’ quando Adams nei pressi della linea di fondo campo viene a contatto con De Sciglio che sembra anticiparlo per una frazione di secondo, l’arbitro concede il calcio d’angolo ai granata ed il VAR Baroni avalla. Al 10’ brutto fallo di Sambia su Lazaro punito solo con il calcio di punizione. Al 27’ è l’assistente a richiamare Ghersini per segnalare un fallo di Henderson su Tameze sfuggito all’arbitro. Al 31’ il caso più controverso: su un pallone filtrante in area toscana, stavolta Adams anticipa chiaramente il portiere empolese Seghetti con il quale c’è subito dopo un inevitabile contatto. In questo caso il calcio di rigore sarebbe automatico a meno che arbitro e VAR non abbiano ravvisato il contatto oppure, molto più probabilmente, abbiano valutato che l’attaccante scozzese lo abbia cercato. Tuttavia i dubbi permangono pur dopo aver rivisto le immagini poiché il più delle volte in casi del genere il penalty viene comunque concesso. Al 34’ poteva starci il cartellino giallo per Henderson autore di un fallo su Adams mentre al 41’ è giustamente ammonito Walukiewicz, dopo la corretta concessione della situazione di vantaggio agli ospiti, per un fallo su Ekong.

La seconda frazione

Al 50’ Coco commette un fallo al limite dell’area su Ekong per rimediare ad una disattenzione difensiva e viene ammonito; al 65’ cartellino giallo anche per Linetty per una trattenuta ad Henderson ed infine all’82’ stessa sorte per De Sciglio che stende lo sgusciante Njie che lo aveva saltato in velocità. Giusto concedere il gol di Adams il quale al 75’ su cross di Ricci, non deviato da Zapata ma da un difensore empolese, è dietro l’ultimo difendente e dunque in posizione regolare.

Il bilancio

Per Ghersini è stato il nono incrocio con il Torino ed il bilancio, nonostante l’esito della partita di ieri sera sia stato opposto a quello del precedente turno di coppa Italia, resta comunque in attivo: 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.