Una direzione da più luci che ombre. Bilancio in positivo: soltanto vittorie per il Toro in 4 gare dirette dal fischietto laziale

A dirigere l’anticipo della 5^ giornata al Bentegodi tra il Verona ed il Torino è stato Livio Marinelli della

sezione di Tivoli al terzo gettone in questa stagione. Direzione permissiva con più luci che ombre ma che nell’episodio clou che ha cambiato il corso della gara è dovuto ricorrere all’ausilio degli assistenti e del VAR La Penna.

La partita

La partita è subito scoppiettante, le due squadre partono bene e dopo 12’ il risultato è già di 1-1. Marinelli non interviene molto ed il primo cartellino giallo, inevitabile, giunge al 18’ per una trattenuta di Coppola su Zapata al limite dell’area scaligera. Al 21’ la gara svolta: Dawidowicz rifila inspiegabilmente una gomitata in pieno volta a Sanabria in area di rigore dopo che il proprio portiere Montipò aveva

agevolmente bloccato il pallone, l’arbitro non se ne avvede ma le proteste di Sanabria ed il richiamo

dell’assistente Capaldo e del VAR La Penna lo portano a prendere la decisione giusta ovvero quella di

espellere Dawidowicz per condotta violenta e concedere il penalty alla squadra di Vanoli. Dal dischetto

poi Sanabria calcia sul palo e, riprendendo il pallone senza alcun tocco, va a segno ma il gol, come da

regolamento, non può essere convalidato. Al 28’ viene fischiato un offside a Lazaro che non tocca

nemmeno il pallone ma non se ne disinteressa del tutto poiché facendo una finta trae in inganno

l’avversario che scaraventa il pallone in angolo.

Al 58’ sbavatura di Marinelli che ferma il gioco con i granata in possesso di palla ed in ripartenza

promettente per fischiare un fallo di Kastanos su Ilic ed ammonire il centrocampista gialloblu (avrebbe

potuto attendere la fine dell’azione). Al 90’ manca invece un’ammonizione per Frese che trattiene Ricci

mentre al 93’ arriva l’ultima ammonizione della gara è per Livramento il quale, dopo il secondo gol del

Verona, cerca di appropriarsi celermente del pallone in modo scorretto.

Il bilancio

Solo vittorie nel bilancio granata con l’arbitro laziale che con quella di ieri ha diretto per la quarta volta il Torino.