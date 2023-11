Dopo Bologna-Torino arbitrata da Colombo, torna il consueto appuntamento con il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta

Alla ventesima direzione nella massima serie ed alla quinta nel campionato in corso, Andrea Colombo della sezione AIA di Como ha diretto la partita del Dall’Ara tra il Bologna ed il Torino lasciando un po’ a desiderare nella gestione complessiva (soprattutto disciplinare) sebbene non abbia commesso errori decisivi anche grazie alla collaborazione del VAR Gariglio.

La partita

Il primo episodio importante giunge al 19’ quando Vlasic trova un gran gol con un tiro dalla distanza che arbitro e assistente convalidano fino all’intervento del VAR che nota la posizione di offside di Zapata e Sanabria sulla traiettoria del tiro con quest’ultimo che sfiora anche con la spalla: inevitabile l’annullamento. Al 23’ la prima ammonizione del match è per Kristiansen che entra per la seconda volta in ritardo su Bellanova, al 30’ manca invece quella per Calafiori che con un fallo su Sanabria interrompe una potenziale azione da gol per il Torino (Colombo inspiegabilmente concede solo il calcio di punizione). Il cartellino giallo arriva invece al 32’ per Fabbian che entra in ritardo su Zapata. Il tourbillon di ammonizioni non si esaurisce e a sei minuti dalla fine del primo tempo arriva anche quella per Linetty (intervento duro da dietro su Fabbian) che un attimo prima aveva già richiamato l’attenzione del direttore di gara per un altro contrasto. Al 62’ sacrosanta l’ammonizione a Lazaro che trattiene vistosamente Ndoye che cercava una progressione verso l’area granata, così come quella al 69’ per Bellanova per un gesto di reazione; al 74’ ammonito anche il neoentrato Pellegri per un fallo piuttosto veniale (provvedimento apparso esagerato). Al 91’ su un lancio dalle retrovie Zirkzee scatta sul filo del fuorigioco e va a segno dopo aver saltato Vojvoda in area di rigore: anche in questo caso arbitro e assistente sbagliano la scelta annullando il gol che viene poi assegnato dal VAR dopo un check (l’olandese era tenuto in gioco da Rodriguez). Al 94’ infine il settimo ammonito della gara è Ndoye, autore di una brutta entrata su Buongiorno.

Il bilancio

Per Colombo si è trattato della quarta direzione di una partita del Torino e finora i granata non sono mai usciti vittoriosi con lui (2 pareggi e 2 sconfitte).