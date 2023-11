Come sempre accade dopo una partita del Torino, torna l’appuntamento con Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta

Per la dodicesima giornata del campionato di serie A la sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Torino è toccata all’esperto arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma che ha però deluso le aspettative dirigendo una gara con un metro prevalentemente all’inglese ma non sempre coerente, come in occasione del gol annullato a Rodriguez al 25’.

Monza-Torino: le decisioni di Doveri

Al 18’ un filtrante di Vlasic è intercettato al limite dell’area da A. Carboni con il braccio sinistro in posizione sospetta ma per l’arbitro è tutto regolare e lascia proseguire il gioco. Al 25’ annullato il gol a Rodriguez che trafigge Di Gregorio dopo un’azione valutata dapprima in un modo e poi in un altro da Doveri che lascia giocare e concludere l’azione e poi torna sui propri passi riguardo una valutazione che dovrebbe essere prettamente di campo (il VAR non interviene per valutare l’entità del contatto) e della quale lui si avvede: Zapata entra in area ed effettua un passaggio al centro e si libera di Caldirola mettendogli una mano sul corpo ma senza spingerlo, il contatto c’è ma – considerato anche il metro di giudizio tenuto per buona parte di gara – non è tale da determinare un’interruzione di gioco (che in effetti non avviene subito e che probabilmente in un’altra zona del campo non avrebbe sanzionato) ed un comportamento arbitrale piuttosto incomprensibile.

Le ammonizioni: al 67’ il primo cartellino giallo del match è per Gineitis per fallo di frustrazione su Colpani e un minuto dopo è ammonito anche Kyriakopoulos che stende Bellanova; all’89’ cartellino giallo per V. Carboni che entra in scivolata su Gineitis ed al 94’ ammoniti Radonjic e il tecnico granata Juric per proteste dopo il mancato fischio su Lazaro in area brianzola. Su quest’episodio dovremmo ripetere quanto scritto pochi giorni fa per quanto accaduto nella partita di Coppa Italia tra Torino e Frosinone con Seck che resta in piedi dopo essere stato agganciato nettamente sul piede da Monterisi in area con la differenza che nel caso di ieri sera Doveri valuta come regolare o comunque non suscettibile di massima punizione l’intervento poiché troppo lieve il tocco di Gagliardini sul piede di Lazaro mentre in Coppa l’arbitro Fourneau dapprima concesse e poi tolse il penalty dopo l’intervento del VAR che stavolta invece non è intervenuto sebbene avesse potuto/dovuto farlo.

In conclusione l’operato di Doveri non è stato all’altezza e nei due episodi clou ha penalizzato i granata negando di fatto un gol ed un rigore al 94’. Per lui diciottesimo incrocio con il Torino in serie A ed un bilancio di 5 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.