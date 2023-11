Il punto sull’arbitro Ferrieri Caputi che per la prima volta ha diretto una partita del Torino

Per la prima volta nella sua storia il Torino viene arbitrato da una donna: è avvenuto nel posticipo di ieri sera in occasione della partita casalinga contro il Sassuolo al Grande Torino e la protagonista di tale evento è stata Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno che ha collezionato il suo settimo gettone di presenza nella massima serie. La direzione è stata accorta, ha lasciato molto giocare, fischiato pochissimo (appena quindici falli) e distribuito appena due cartellini gialli (oltre a quello destinato all’allenatore in seconda dei granata, Matteo Paro) riuscendo comunque a gestire senza esitazioni e con autorevolezza. Pochissimi gli episodi da sottolineare in considerazione del fatto che ha utilizzato un medesimo metro di giudizio e che dunque alcuni potenziali falli non sono stati fischiati; nessun episodio nelle aree di rigore e nessun intervento del VAR Patera.

Il primo giallo nella ripresa

Nel corso della prima frazione non accade nulla di rilevante ed il primo cartellino giallo giunge al 54’ ai danni di Sanabria che entra direttamente su Ferrari spostandolo vistosamente con una spallata e disinteressandosi del pallone mentre al 68’ il gol di Vlasic viene contestato dai neroverdi per un presunto fallo di Ilic su Racic ma le immagini dimostrano che il presunto fallo avviene quando già il giocatore del Sassuolo si era liberato del pallone e comunque l’intervento era nei parametri tenuti fin lì dal direttore di gara. All’88’ cartellino giallo a Berardi per proteste dopo un fallo di Boloca su Zapata ed al 91’ ammonito anche il vice di Juric in panchina Matteo Paro per proteste dopo che Lazaro era terminato a terra in area avversaria contrastato da un avversario (l’intervento sembra corretto ma l’assistente non aiuta l’arbitro non assegnando il corner ai granata e facendo invece riprendere il gioco con una rimessa dal fondo).

Buona la prima coi granata dunque per Ferrieri Caputi che ieri sera, manifestando una sicurezza propria di un arbitro esperto, ha confermato di potersi candidare ad una carriera arbitrale di primo piano.