Il punto sull’arbitro Colombo che ha diretto la sfida tra Fiorentina e Torino, terminata 2-2 con rocambolesco gol di Maripan nel recupero

Il delicato match tra Fiorentina e Torino è stato affidato ad Andrea Colombo, esperto arbitro internazionale della sezione AIA di Como il quale tuttavia non ha convinto pienamente nella gestione della partita che è terminata con sette ammonizioni ma che non è stata condotta con metro uniforme. Nei primi 45’ il 35enne direttore di gara sorvola su alcuni contatti al limite consentendo ai difensori, in particolare a Pongracic e Maripan di usare le maniere forti sui rispettivi avversari senza subire provvedimenti.

Per Casadei check col Var

Al 26’ il gol di Casadei viene convalidato dal campo e confermato da un check del VAR Marini poiché, su imbeccata di Ilkhan, Dodò tiene in gioco Casadei. Il primo provvedimento disciplinare arriva alla mezz’ora ed è sacrosanto poiché Lazaro trattiene platealmente Parisi. Al 37’ i granata chiedono un rigore per un tocco di braccio di Pongracic ma valutano bene arbitro ed assistenti poiché il tocco è fortuito ed inatteso derivando da un colpo di testa ravvicinato del compagno di squadra Parisi che è alle spalle del croato per cui il contatto non è punibile. Al 40’ Obrador spinge fallosamente Dodò in area viola per impossessarsi del pallone ma l’arbitro lascia proseguire concedendo un inspiegabile vantaggio e poi ammonisce Dodò per proteste. Al 43’ Lazaro rischia grosso trattenendo nuovamente Parisi ma viene graziato dall’arbitro.

Il gol di Solomon

Al 51’ la regolarità del gol di Salomon viene confermata da un check del VAR ma Colombo aveva valutato da vicino che Mandragora non aveva commesso fallo nel soffiare il pallone a Gineitis sulla trequarti, condivisibile anche se il metro è stato piuttosto ondivago in situazioni analoghe. Al 64’ ammonizione per Maripan che trattiene leggermente Kean da dietro (anche in questa circostanza scarsa uniformità). Due minuti dopo ammonito anche Marianucci che pesta il piede di Salomon involontariamente; al 68’ negato un corner ai viola dopo una deviazione in barriera su punizione di Mandragora. Al 90’ ammonizione anche per Gineitis per proteste plateali dopo un fallo fischiato a sfavore. Al 91’ ammoniti entrambi gli allenatori Baroni e Vanoli.

L’intervento di Comuzzo su Aboukhlal

Al 93’ uno dei casi più significativi: Comuzzo entra troppo deciso su Aboukhlal e l’arbitro decreta il calcio di punizione ammonendo il difensore viola; le immagini dimostrano che l’intervento è molto pericoloso, il piede di Comuzzo è alto e colpisce l’esterno granata sopra la caviglia. Il colore del cartellino poteva essere rosso ma in questo caso c’è più responsabilità da parte del VAR Marini che in casi del genere ha il dovere di intervenire per richiamare l’arbitro all’on field review. Sugli sviluppi del calcio di punizione comunque il Torino trova il gol del pareggio. Al 95’ infine ammonizione anche per Aboukhlal per intervento scorretto su Dodò.

Per Colombo, che aveva diretto i granata nella partita di andata contro l’Atalanta in questa stagione, si è trattato del nono incrocio con i granata: due vittorie, quattro pari e tre sconfitte il bilancio.