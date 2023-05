Il punto sull’arbitro Guida che ha diretto la sfida del Picco tra lo Spezia e il Torino: ecco com’è andata

Il Torino espugna il Picco di La Spezia al termine di una partita a senso unico ma con un paio di episodi che senza il VAR avrebbero potuto riaprirla. L’arbitro designato è stato Marco Guida che non dirigeva una partita del Torino dal marzo 2022 (contro l’Inter nella famigerata gara del rigore negato a Belotti) il quale in questa occasione è stato invece ben coadiuvato dal VAR Fourneau che ha rilevato il tocco di mano di Gyasi in occasione dell’azione del rigore inizialmente concesso agli spezzini e il fuorigioco di Espositto sul gol annullato a Nzola.

L’episodio dei cori razzisti

Al di là degli episodi l’arbitro della sezione AIA di Torre Annunziata ha ben diretto dialogando con i giocatori, applicando bene il regolamento ed usando il buon senso, anche in occasione dell’interruzione del gioco al 43’ per fermare i cori razzisti all’indirizzo del tecnico granata Juric e nel secondo tempo per il lancio di oggetti dietro la porta di Milinkovic-Savic.

All’11’ Guida ammonisce giustamente Ekdal costretto ad intervenire fallosamente per fermare un’azione promettente di Ricci che gli aveva abilmente preso il tempo su una verticalizzazione di Rodriguez. Al 16’ ammonizione anche per Ilic per gioco scorretto su Wisniewski ed al 21’ ingenuità colossale di Buongiorno che prende il pallone con le mani pochi centimetri fuori l’area di rigore granata supponendo che l’arbitro avesse fischiato un fallo su Nzola. Al 30’ Gyasi spintona Schuurs a gioco fermo ed anche in questo caso Guida non estrae il cartellino giallo limitandosi ad un richiamo verbale. Al 35’ il fischietto campano assegna un calcio di rigore allo Spezia: Buongiorno nel cuore dell’area granata afferra il braccio di Nzola che viene sbilanciato al momento di calciare in porta ma c’è l’intervento del VAR Fourneau che richiama l’arbitro all’on field review dove gli viene mostrato un precedente tocco di mano di Gyasi che invalida il prosieguo dell’azione.

I gol annullati

Al 69’ ammonito Singo per perdita di tempo ed al 75’ stessa sorte per Nzola che commette un fallo su Ilic a centrocampo. Al 79’ annullato un gol a Sanabria che si libera di Nikolau strattonandolo irregolarmente e, sempre sul risultato di 0-3, all’83’ annullato dopo il controllo VAR un gol inizialmente concesso a Nzola per posizione di offside di Esposito ad inizio azione.

Buona complessivamente la direzione di Guida che è stato corretto dal VAR sul penalty e sul gol concesso a Nzola ma si è trattato di due episodi (il secondo soprattutto) molto difficili da vedere dal campo a dimostrazione della validità dell’utilizzo del VAR in certi casi.

Per Guida si è trattato del ventiseiesimo incrocio col Torino e con la roboante vittoria di ieri a La Spezia il bilancio complessivo si è riequilibrato (10 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte).