Dopo Torino-Fiorentina, ecco il consueto appuntamento con il Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta che analizza la prestazione di Massimi

Luca Massimi della sezione AIA di Termoli è stato l’arbitro designato per la partita del “Grande Torino” tra i granata di Juric e i viola di Italiano: match equilibrato con le due squadre appaiate in classifica alla ricerca della conquista dell’ottavo posto che potrebbe essere utile per una qualificazione europea.

Nonostante la posta in palio e la relativa esperienza il direttore di gara non ha sfigurato nella gestione della contesa, ha lasciato giocare e, a parte qualche piccola sbavatura, non ha sbagliato niente di rilevante, agevolato anche dall’andamento della partita che non ha visto episodi particolarmente importanti.

Torino-Fiorentina: i principali episodi arbitrali

Il primo cartellino giallo Massimi lo estrae al 19’ per punire l’ex Mandragora che entra in modo pericoloso su Ilic. La gara scorre piuttosto liscia e l’unica annotazione rilevante è una possibile ammonizione risparmiata a Igor che trattiene Vlasic al 40’ ma Massimi è di manica larga e concede solo il calcio di punizione a favore del Torino.

Proteste viola al 51’ quando Saponara calcia un pallone nell’area granata che colpisce il braccio di Djidji il quale tuttavia è in posizione naturale ed aderente al corpo, giustamente l’arbitro lascia proseguire il gioco e nemmeno il VAR La Penna interviene. Al 60’ ammonito Singo il quale, nel tentativo di anticipare l’avversario, dà un pestone a Duncan. Sempre in area viola al 75’ Sanabria e Igor vengono a contatto ma anche in questo caso l’arbitro fa proseguire optando per un normale contrasto di gioco e la valutazione sembra corretta. Al 76’ ammonito il neo entrato Bianco che commette un fallo su Vlasic in fuga, lo stesso giocatore viola rischia all’83’ per una sbracciata involontaria su Ilic.

Dopo il pareggio di ieri il bilancio dell’arbitro molisano con i granata resta in perfetto equilibrio: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta.