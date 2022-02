Sul gol del 2-1 l’impressione è che il portiere granata non venga ostruito nella visuale: oltretutto Milinkovic-Savic nemmeno protesta

È stato un battesimo sfortunato quello di Manuel Volpi con il Torino che ha perso in casa contro il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri. Ciononostante la gestione della gara è stata comunque positiva e priva di casi determinanti se si eccettua un dubbio sulla posizione di offside di Pavoletti in occasione del gol di Deiola. Per la cronaca l’arbitro della sezione AIA di Arezzo ha avuto un approccio equilibrato riguardo gli interventi fallosi fischiando il giusto, concedendo opportunamente il vantaggio ed evitando di estrarre cartellini: il primo al 40’ ai danni di Lovato autore dell’ennesimo fallo su Belotti. Lo stesso difensore sardo rischia quattro minuti più tardi per un altro intervento su Belotti ma ad ogni modo non c’erano gli estremi per una seconda ammonizione.

Il 2-1 regolare

Al 51’ ammonito Pobega per ostruzione su Bellanova, due minuti dopo Dalbert entra duro su Belotti ma la fa franca. Al 62’ sul tiro di Deiola che frutta al Cagliari il gol vittoria Pavoletti è al di là dell’ultimo difendente del Torino (Djidji): la posizione è evidente ma dal campo arbitro e assistente convalidano e il VAR Nasca non interviene per segnalare alcunché all’arbitro. In realtà va considerato se Pavoletti si trova sulla traiettoria del tiro (sulla linea che congiunge idealmente palla e portiere) e quindi ostruisce la visuale di Milinkovic-Savic; le immagini dal retro della porta lasciano qualche dubbio ma l’impressione è che il portiere granata non venga ostruito nella visuale (sebbene occorra considerare che anche un movimento del giocatore possa comunque disturbare l’estremo difensore). Ad ogni modo Milinkovic Savic stesso non protesta e, per quanto ciò conti nulla ai fini del regolamento, è comunque sintomatico del fatto che non si sia reso conto di essere stato “disturbato” da Pavoletti.

Al 74’ viene ammonito Goldaniga, anche in questo caso per un intervento scorretto su Belotti. Al 79’ sulla linea dell’area di rigore granata c’è un contatto tra Singo e Grassi ma è quest’ultimo che rallenta per cercare il contatto (che il granata fa di tutto per evitare) e fa bene Volpi a lasciar proseguire. Al 90’ viene ammonito Pavoletti per comportamento non regolamentare su Milinkovic Savic, al 91’ cartellino giallo per Singo che colpisce al volto con una manata Joao Pedro ed al 94’ ammonito Dalbert, anche in questo caso per aver ritardato le operazioni di gioco.

Promosso dunque il direttore di gara toscano per questa prima assoluta con il Torino anche se nel corso della ripresa il gioco è stato piuttosto spezzettato.