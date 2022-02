Il punto di Carlo Quaranta sulla direzione dell’arbitro Massa, l’arbitro del derby tra Juventus e Torino

Parsimonioso nell’utilizzo di fischietto e cartellini, Davide Massa dirige il 204° derby della Mole all’inglese come suo costume dimostrando che anche una sfida così sentita può essere gestita in questa maniera purché si applichi uniformità di giudizio. Al 13’ su azione d’angolo De Ligt salta su Vojvoda ma non si appoggia su di lui in modo irregolare e il direttore di gara convalida il gol del vantaggio bianconero. Come detto la direzione di gara è piuttosto permissiva ed al 22’ un intervento di Vlahovic su Bremer non viene sanzionato così come un pestone di Pobega su Pellegrini al 29’. Dieci minuti dopo si prende un grosso rischio Lukic che strattona Alex Sandro in uscita, poteva essere interpretato come fallo tattico.

Come ha diretto il derby di Torino? Tutti gli episodi

Lo stesso metro viene adoperato nel corso della ripresa quando viene risparmiato il cartellino giallo per alcuni falli tattici con trattenute evidenti come quello di Lukic su Morata al 69’ o come per l’intervento duro al 71’ di Rabiot su Singo. Ed al 73’ la prima ammonizione della partita ai danni del nervoso Cuadrado non giunge per un fallo di gioco ma per proteste relative ad un mancato fischio arbitrale per una presunta gomitata di Belotti ai suoi danni (le immagini danno tuttavia ragione all’arbitro). All’82’ ammonizione per Lukic che stavolta non la fa franca dopo una strattonata ad Arthur ed al 90’ ancora un fallo di natura tattica è all’origine dell’ammonizione per Mandragora che si aggrappa a Zakaria. Rischia qualcosa anche Ansaldi su Rabiot nei minuti di recupero.

Come detto l’arbitro della sezione di Imperia ha rischiato un po’ che la partita gli sfuggisse di mano utilizzando un metro così permissivo ma ha avuto ragione lui poiché ha dimostrato che non spezzettando troppo il match e usando il medesimo metro di giudizio si può condurre in porto una gara così delicata estraendo solo tre cartellini gialli. Nessun caso da VAR nelle due aree di rigore.

Per Davide Massa si è trattato della prima stracittadina torinese in carriera ma ha diretto i granata per ben diciotto volte con un bilancio largamente negativo: appena due vittorie a fronte di sette pareggi e otto sconfitte.