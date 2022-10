Il punto sull’arbitro Fourneau: grave svista su Sanabria, ma Mazzoleni lo richiama e lo salva

Se non ci fosse stato il VAR avrebbe compromesso da subito la gara con un errore piuttosto vistoso Francesco Fourneau, arbitro designato per la partita del Grande Torino tra i granata e l’Empoli dell’ex Paolo Zanetti. La direzione è stata da subito molto fiscale: al 4’ non viene concesso il vantaggio a Ebuehi ostacolato da Lazaro ed al 10’ il fischietto romano prende un abbaglio estraendo il rosso diretto nei confronti di Sanabria per un pestone a Cambiaghi al limite dell’area toscana. Sin da subito il provvedimento è parso esagerato dal momento che l’intervento dell’attaccante non è stato cattivo né intenzionale e soprattutto l’entrata non era con “piede a martello”, il Torino si sarebbe trovato dunque ingiustamente in inferiorità numerica per tutta la partita se il VAR Mazzoleni non avesse richiamato Fourneau a rivalutare l’azione al monitor: dopo l’on field review l’arbitro cambia idea e colore del cartellino e Sanabria resta giustamente in campo. Al 24’ ammonito anche Bandinelli per un fallo di frustrazione su Lukic.

Al 28’ viene annullato un gol a Miranchuk che va in rete con un colpo di testa al termine di una bella trama iniziata però da una posizione di offside millimetrica di Sanabria su lancio di Djidji circa mezzo minuto prima; in questo caso l’assistente e l’arbitro lasciano correttamente terminare l’azione attendendo il responso ufficiale del VAR che attraverso silent check certifica la posizione irregolare che rende vano il gol del russo sebbene giunto a distanza di un bel po’ di tempo dall’infrazione. Ben più evidente ed immediato il fuorigioco sempre di Sanabria sul suo gol al 43’, in questo caso al momento del tocco di Vlasic in area l’attaccante paraguaiano si trova chiaramente al di là dei difensori empolesi.

Fourneau si tiene distante dalla rissa

Al 54’ è giustamente annullato per lo stesso motivo un gol di Destro che al momento della battuta di un calcio di punizione si trova oltre la linea dei difensori granata. Un minuto dopo sacrosanta ammonizione per Parisi che stende Aina al limite dell’area ospite con un fallo da dietro. La partita è molto frammentata e all’80’ si scatena anche una rissa dopo un pallone non restituito alla squadra di Zanetti: Destro va a prendersela con Lukic e poi si crea una mischia attorno a Pellegri che termina a terra, Fourneau si tiene distante ed alla fine estrae il cartellino giallo per lo stesso Pellegri e Marin (ma non per Destro). Al 90’ il rocambolesco gol dei granata: sul rinvio di Luperto il pallone carambola sul fianco di Lukic e varca la linea della porta di Vicario, la rete è regolare.

Ancora un pareggio per il Torino con l’arbitro Fourneau che aveva diretto i granata in altre quattro occasioni, l’ultima delle quali contro il Sassuolo lo scorso gennaio (in quel caso beffa subita nel finale con gol di Raspadori). Il bilancio vede Rodriguez e compagni ancora imbattuti (1 vittoria, 4 pareggi).