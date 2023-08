Prima partita della stagione per il Torino e primo Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come è andato Tremolada

La prima uscita stagionale ufficiale dei granata è coincisa con l’esordio arbitrale del giovane Paride Tremolada della sezione AIA di Monza che Gianluca Rocchi ha promosso da questa stagione alla C.A.N. A-B dopo un’esperienza nella C.A.N. C dove ha diretto un’ottantina di partite. Esordio incoraggiante, senza errori evidenti né svarioni grossolani, ha dimostrato attenzione in ogni frangente e non è dovuto ricorrere alla VAR se non per mera conferma di situazioni già giudicate correttamente dal campo.

Torino-FeralpiSalò: gli episodi del primo tempo

Al 23’ checking goal dopo il temporaneo pareggio di Vojvoda per valutare la posizione di eventuale offside attivo di Vlasic sul tiro del kosovaro ma, anche dopo il controllo, risulta tutto regolare e Tremolada convalida. Al 30’ Vlasic colpisce la traversa, poi gli capita una seconda occasione sotto porta e trasforma ma la posizione è chiaramente di offside. Al 35’ la prima ammonizione della gara è a carico di Bergonzi che ferma con una trattenuta Vlasic in ripartenza (ineccepibile provvedimento a seguito di un chiaro fallo tattico).

Torino-FeralpiSalò: gli episodi del secondo tempo

Al 66’ assegnato erroneamente un corner al Torino (dal cui sviluppo nasce il colpo di testa di Schuurs deviato sulla traversa da Pizzignacco), il pallone era stato colpito di testa dal neogranata Bellanova. Al 68’ cartellino giallo anche per Vojvoda, autore anch’egli di un fallo tattico. Al 72’ gioco fermato a fine azione per un offside di un attaccante della FeralpiSalò (sugli sviluppi dell’azione gli ospiti chiedevano un fallo di mano in area di Rodriguez che tuttavia ha il braccio sul corpo in modo più che corretto). All’84’ il gol vittoria di Ilic nasce da un intervento ai limiti di Sanabria che ruba palla ad un avversario sulla trequarti ma anche in questo caso l’arbitro sembra giudicare in modo appropriato ed in linea con il suo metro di giudizio.

Per Tremolada, come detto, si è trattato della prima esperienza con la prima squadra (ha diretto in quattro occasioni la Primavera) anche se, in realtà, aveva diretto una parte della gara di Coppa Italia tra Torino e Cremonese nell’agosto del 2021: in effetti il fischietto brianzolo iniziò la partita nelle vesti di quarto uomo, salvo poi subentrare ad Ayroldi nel corso della partita a causa di un infortunio di quest’ultimo.