Il punto sull’arbitro Cosso che ha diretto l’esordio del Torino in campionato contro il Cagliari: 0-0 il risultato

Per la gara di esordio della stagione di serie A 2023-24 tra Torino e Cagliari il designatore Gianluca Rocchi ha indicato il giovane Francesco Cosso, arbitro della sezione AIA di Reggio Calabria.Sin dalle prime battute il 35enne calabrese è sembrato attento ed incline al gioco sopra le righe non lasciandosi influenzare da proteste e mugugni: al 10’ lascia correre su un anticipo (ma a piede alto) di Oristanio su Rodriguez sulla zona d’attacco destra dei sardi ed al 15’ fa altrettanto dopo che Nandez sfugge a Buongiorno (che era in anticipo) probabilmente a seguito di un tocco falloso da dietro. Al 36’ il primo cartellino giallo della stagione è proprio per Buongiorno che spende un fallo tattico per fermare con una trattenuta lo sgusciante Oristanio.

Il contatto Luvumbo-Schuurs

Al 57’ Luvumbo termina a terra in area granata dopo un contatto con Schuurs, l’arbitro applica lo stesso metro di giudizio e lascia proseguire il gioco: in effetti un contatto c’è ma si tratta di un corpo a corpo nel quale la fisicità dell’olandese ha la meglio e difatti anche il check del VAR Di Martino conferma la scelta di Cosso privilegiando l’impressione dal campo. All’81’ manca un cartellino giallo per Dossena che da dietro trattiene Pellegri mentre l’ammonizione giunge puntuale per un’entrata a gamba alta di Pavoletti su Linetty al 95’.

Il bilancio di Cosso in A

Partita per lunghi tratti corretta diretta con metro uniforme dal direttore di gara e dai suoi collaboratori che con le loro decisioni non hanno inciso sul risultato. Per Cosso si è trattato dell’ottava presenza in serie A, la seconda con i granata che aveva diretto nella vittoria per 3-1 ad Empoli l’1 maggio 2022 (con tripletta di Belotti).