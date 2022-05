Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: ecco il giudizio su Irrati, fischietto a cui è stata affidata la sfida tra Torino e Roma

Per l’ultima partita della stagione granata la scelta del designatore Rocchi è ricaduta sull’esperto

Massimiliano Irrati, ormai apprezzato principalmente come varista e ritenuto per tale attitudine il migliore in Italia. Tuttavia l’arbitro della sezione AIA di Pistoia se l’è cavata bene anche sul rettangolo di gioco, sempre vicino all’azione, non ha dovuto faticare granché per tenere in pugno la gara anche se ha assegnato due rigori ai giallorossi, con il primo nettissimo ed il secondo un po’ meno.

Al 20’ il primo cartellino giallo è stato per Ibanez, autore di un intervento duro da dietro su Praet mentre un minuto dopo è toccato ad Ansaldi ricevere l’ammonizione per una scivolata ritenuta pericolosa su Pellegrini su una palla contesa (un po’ severo considerato che entrambi cercavano il pallone). Al 40’ il primo penalty a favore dei giallorossi nasce da un’incomprensione tra Rodriguez che effettua un passaggio troppo lento verso Berisha ed il portiere che si fa anticipare da Abraham sul quale interviene inevitabilmente in ritardo atterrandolo: provvedimento sacrosanto.

Toro, con Irrati bilancio negativo

Niente di rilevante fino al 75’ quando viene ammonito Shomurodov che ferma fallosamente Pjaca. Al 78’ il

secondo rigore a favore della Roma viene assegnato ancora direttamente da Irrati che giudica fallosa una

cintura di Buongiorno su Zaniolo: il giallorosso, girandosi su se stesso, supera il difensore granata che prova a trattenerlo leggermente abbozzando una cintura che Zaniolo accentua cadendo a terra troppo facilmente; Irrati opta per la massima punizione ammonendo automaticamente per la trattenuta anche il diffidato Buongiorno il quale salterà la prima partita della prossima stagione.

Per Irrati, che non arbitrava il Torino dal 26 settembre 2020 (contro l’Atalanta) si è trattato del ventiduesimo incontro con i granata ed il bilancio complessivo è leggermente negativo (5 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte).