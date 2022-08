Il punto sull’arbitro Ghersini che ieri ha diretto la sfida di Coppa Italia tra il Torino e il Palermo

È stato il genovese Davide Ghersini ad inaugurare la nuova stagione dei granata nella prima uscita ufficiale valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una direzione piuttosto serena e tutto sommato agevole per il direttore di gara coadiuvato dagli assistenti Alassio e Mokhtar, dal IV uomo Calzavara, dal VAR Marini e dall’AVAR Vivenzi. È filato tutto liscio nel primo tempo nel corso del quale la direzione è stata piuttosto permissiva ed anche ad inizio ripresa l’arbitro ha interpretato allo stesso modo la gara: al 51’ tuttavia manca un cartellino per Buttaro che trattiene vistosamente Aina per la maglia sulla trequarti rosanero, Ghersini dapprima concede il vantaggio ma ad azione finita non prende alcun provvedimento disciplinare. Al 59’ Radonjic mette alle spalle di Pigliacelli il gol del raddoppio, sembra tutto ok ma il VAR Marini richiama l’arbitro all’on field review per valutare se la millimetrica posizione di fuorigioco di Sanabria sulla conclusione del serbo sia attiva o passiva; dopo il consulto Ghersini propende per l’interferenza dell’attaccante paraguaiano che trovandosi sulla traiettoria del tiro (difatti salta per evitare il pallone) disturberebbe la visuale e il tentativo di parata del portiere avversario. La decisione può essere discutibile dal punto di vista interpretativo poiché Pigliacelli non sarebbe comunque arrivato sul tiro a colpo sicuro di Radonjic ma in questo caso Ghersini è fiscale e annulla il gol.

Radonjic e il riferimento all’arbitro

Tuttavia appena un quarto d’ora dopo lo stesso Radonjic trova un altro gol (stavolta senza dubbi) e con un’esultanza polemica ed irridente lo dedica ad arbitro e VAR manifestando la propria contrarietà per l’episodio precedente, Ghersini non si esime dall’ammonirlo. Al 76’ anche Lukic la fa franca (poteva essere ammonito per un fallo tattico sulla trequarti siciliana).Si è trattato del quarto incrocio tra l’arbitro genovese (più che sufficiente la sua direzione) ed i granata che aveva diretto l’ultima volta nella vittoria sullo Spezia dello scorso 23 aprile: per lui ora il bilancio complessivo con i piemontesi diventa positivo (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).