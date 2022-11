I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 28 novembre 2022: la squadra di Juric riprende la preparazione

Tuttosport

-Rossi: 10 milioni!

Alto il valore del cartellino dell’esterno, ma con il Fenerbahce si potrà discutere di un prestito

-Joao Pedro fa il doppio gioco

Trequartista o centravanti: ecco perché continua a piacere

-Toro: pronti, via, Fila! Si riparte per l’Europa

I granata si ritrovano per lavorare in città, poi il 7 la partenza per la Spagna. Contro Espanyol e Almeria i test per verificare la prima crescita del gruppo

La Gazzetta dello Sport

Con il Torino per un primato: il suo miglior girone d’andata

Oggi la ripresa del lavoro:da valutare Schuurs e Aina. Il tecnico vuole superare i 30 punti della prima parte del 2020-21