I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 5 dicembre 2022: la settimana del ritiro in Spagna dei granata

Tuttosport

-Toro: Lukic scalda il mercato. E Vagnati torna su Nandez

Tante pretendenti per il serbo, in scadenza con il club granata nel 2024

-Cairo: “Sono d’accordo con Lotito, stavolta…”

-Quel calcione di Radice

Pecci: “Gli dissi che vincere con Pulici e Graziani era facile, mi mollò un mancino nel didietro“

La Gazzetta dello Sport

-Cairo fa festa coi tifosi e rilancia: “L’obiettivo è fare ancora meglio”

Il presidente per i 116 anni del club: “Voglio dare maggiori soddisfazioni”