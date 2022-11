I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 26 novembre 2022: mercato e ultimi giorni di vacanza per i granata

La Gazzetta dello Sport

Sanabria e Pellegri si giocano il Toro

Tonny rigenerato, Pietro pronto: Juric li riavrà dal 28. Ma ora l’azzurro parte avanti

Tuttosport

-Toro, triennale per Nzola

Ecco l’offerta granata. Ingaggio, più del doppio

-Shomurodov, prestito 6 mesi

Idea Toro: ma lui vuole giocare

-Juric pesa da subito i suoi. Chi sgarra pagherà dazio anche in vista del mercato

Lunedì i granata si ritroveranno al Fila. Chi non ha rispettato le tabelle imposte per i “compiti a casa” rischia grosso, nel caso estremo può partire a gennaio