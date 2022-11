I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 25 novembre 2022: pausa per il Mondiale in Qatar

Tuttosport

-Joao in prestito

L’attaccante legato al Fenerbahce fino al 2025: operazione possibile solo a titolo temporaneo

-“Vlasic, non è nulla di grave”. Toro in contatto con la Croazia

Non si è allenato ma il ct Dali rassicura: “Non ci sono lesioni”

La Gazzetta dello Sport

A tutto Toro. Trasformato dalla cura Juric. Linetty a caccia di altre rivincite

È andato a mille scalando gerarchie. Ora vuole riconquistare la Polonia