Ecco i titoli sul Torino dai principali quotidiani di oggi: dalle novità sull’Olimpico Grande Torino alle possibili mosse di mercato

La Stampa

Cairo, ora che fai?

Sbloccate le ipoteche sullo stadio, il comune prepara il bando per chi vuole investire.

I gioielli del Toro finiscono in vetrina. Cairo:” Faremo una o due cessioni”

Il presidente apre a possibili partenze: Ricci piace al Milan, il Manchester United segue Milinkovic-Savic. Anjorin a centrocampo e Caprile in porta obbiettivi granata. E cade l’ipoteca sullo stadio: ora la palla passa al club.

Cade l’ipoteca sullo stadio Grande Torino “Adesso ragioneremo su nuovi scenari”

La perizia per la valutazione del valore dell’infrastruttura affidata alla Praxi, azienda che in passato ha elaborato il prezzo dello Juventus Stadium.

Partnership col Comune o l’acquisto dell’impianto. Cairo studia la strategia

Per la prima volta il club potrà cambiare le condizioni del contratto. Un immobile di proprietà alzerebbe il valore della società in caso di vendita

Toro, Ricci e la sua Africa “Mi ha fatto aprire gli occhi”

Il centrocampista granata e della nazionale si racconta: “Questi viaggi mi hanno aiutato a crescere”. In estate sarà uno dei protagonisti sul mercato, intanto coltiva il sogno del suo primo Mondiale.

La Gazzetta dello Sport

Ricci formato azzurro

Guida il capitano: “Grazie al Toro posso sognare il Mondiale”

Tuttosport

Vendita Toro più stadio: sì, così si potrà! “Via l’ipoteca. Svolta storica”. Lo Russo esulta. Valore di mercato del Grande Torino. Chiesta la perizia

“Felice, emozionato. Adesso nuovi scenari: Cessione o partenariato”. Incaricato l’advisor Praxi affinché stabilisca il prezzo dello stadio.

Pronto l’incontro per blindare Perciun

A breve il vertice tra Vagnati e gli agenti del giocatore: rinnoverà fino al 2028 o al 2029.

Karamoh torna. E saluta

Ha il contratto in scadenza: per lui è in arrivo l’ultima convocazione.