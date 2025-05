I titoli dei principali quotidiani sulla squadra granata: la serata di Maripan e Mullen, l’ipotesi Caprile e il momento di Adams

Tuttosport

Il nipote di Pianelli: «Toro, Cairo dovrà decidersi»

George Garbero: «Arriva il momenti in cui bisogna scegliere che fare. Anche nonno fu contestato, ma non cedette il club per quello».

«Cairo, decidi che fare»

Pianelli, nipote di Orfeo: «Troppe cessioni in questi anni. Non sta a me dire se deve vendere, però arriva il momento in cui bisogna scegliere per il futuro».

Maripan si consola: «La base c’è»

«Il momento del Toro è difficile ma stiamo costruendo qualcosa di solido per la prossima stagione».

E Mullen conquista il “Cozzolino”

Il giovane difensore: «Il mio sogno è giocare in Serie A, dedicato a Fioratti».

Adams: ultima chiamata

Nove gol e tre assist in A: gli resta la Roma per eguagliare il connazionale Law a 10.

La Gazzetta dello Sport

La carica di Maripan

Il cileno rilancia: «Questo Torino può diventare un gruppo forte»