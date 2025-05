I titoli di oggi sulla squadra granata: la delusione di Lecce, il calciomercato e le parole di Cesare Casadei

Tuttosport

“Toro, contestiamo tutti”

Il presidente resta responsabile dell’ennesimo, avvilente, epilogo di stagione, però i tifosi sono furiosi pure con i giocatori: li hanno sempre sostenuti ma le loro “vacanze anticipate” sono inaccettabili. E proprio a Lecce…

L’ira dei tifosi: tutti contestati

Dopo aver sostenuto in ogni momento la squadra, domenica la contestazione investirà anche i giocatori di Vanoli oltre che Cairo e Vagnati.

Elmas, Coco e Njie sperano nella convocazione

Il macedone ha svolto un lavoro differenziato ma dovrebbe farcela. Per il difensore e l’attaccante si deciderà all’ultimo

Toro, i numeri di un crollo senza dignità

Nove punti in meno rispetto a un anno fa, 10 gol in più subiti, 27 reti in 30 gare dopo il ko di Zapata

Caprile: la salvezza dei sardi aiuta il Toro

Il Cagliari può impostare il mercato per la prossima stagione: Vagnati a breve saprà con chi discutere. Il portiere, gestito dal Napoli, ha un riscatto a 8 milioni

La Stampa

Il Toro sconfitto e in vacanza scatena i suoi tifosi. Contestazione per l’ultima in casa con la Roma

La squadra di Vanoli è in crisi: chiude con meno punti e più gol subiti rispetto al triennio di Juric

La Gazzetta dello Sport

Casadei ricarica il Toro. «Dobbiamo reagire. Con la Roma servono la fame e l’orgoglio»

Il centrocampista scuote i granata: «Questa maglia ci dà una grande responsabilità. La stagione va chiusa bene»