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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ritorno della Maratona alle parole di Ismajli

Tuttosport

“Abate è come italiano ha qualità non comuni”

Ismajli: “Che bravo Cacciamani, è pronto per la Serie A. Il contratto? Del rinnovo parleremo a fine stagione, ma la società ha un’opzione”.

Toro, nell’emergenza a brillare è Luongo

Con Ilkhan e Anjorin out, il tecnico lancia il primavera.

Giorgini per la difesa Abate va in pressing

L’allenatore vorrebbe il giocatore che ha apprezzato nella Juve Stabia: la clausola è solo di 1,2 milioni di Euro.

“Torniamo ma contestiamo”

All’incontro al Filadelfia gli ultras annunciano il ritorno in Maratona.

La Stampa

Ismajli, missione Toro “Prendere meno gol e riconquistare il tifo”

L’albanese e il lavoro di Abate per costruire una nuova difesa la curva Maratona termina lo sciopero: tornerà allo stadio.

La Gazzetta dello Sport

“Abate incredibile spinge oltre i limiti fidatevi di noi”

Il difensore: “Sarà un calcio nuovo ma saremo pronti c’è grande entusiasmo, nascerà qualcosa di bello”.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support prior to the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
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ultimo aggiornamento: 20-07-2026

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RobyHappy71
RobyHappy71
1 ora fa

20 aprile???🤔

La rassegna stampa di oggi, sabato 18 luglio 2026