Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Focus sulla vittoria dei granata contro il Napoli e l’impatto di Simeone

Tuttosport

CholiToro da record: “cresciamo ancora!”

Il gol al Napoli dopo quelli a Roma e Lazio: Simeone non aveva mai cominciato così bene e con questa media può replicare la stagione magica di Verona (17 reti). “Avanti così”.

“Si può pensare anche all’Europa”

Schwoch: “il Toro ha le risorse per inserirsi nella lotta per le coppe. E Baroni è l’allenatore giusto“.

Nuovo campionato: test per le ambizioni

Dal Genoa al Derby: in 14 giorni si potranno finalmente capire le potenzialità della squadra.

Israel, le sue uscite come un gol

“Mi piace cercare il pallone in cielo pure lontano dalla mia porta, lavoro tanto anche su questo”

La Stampa

“Simeone ha dentro lo spirito del Toro, sembra uno cresciuto al Filadelfia”

Francesco Graziani ex attaccante granata si rivede nel Cholito: “lotta su ogni pallone, segna ed è già un leader”.

Coco alza il muro e ora è una certezza, può ripagare il Toro dopo i “no” estivi

Il difensore, perfetto contro il Napoli, è il più utilizzato da Baroni.

Gazzetta dello Sport

Simeone e Adams che sorpresa, così Baroni svolta

Il duo d’attacco contro il Napoli ha convinto, punte tecniche che fanno mille cose per la squadra.