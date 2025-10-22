Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul nuovo Torino firmato Baroni, i granata tornano a far sorridere i tifosi

Tuttosport

“Siate umili e feroci”
Baroni indica la via ai giocatori: “Massimo impegno e testa giusta per non rovinare tutto”. Poi arriva anche Cairo per la foto ufficiale

Schuurs senza pace, due anni da incubo
Impossibile prevedere quando l’olandese potrà tornare in campo. E a giugno scadrà il suo contratto

Sommesse dopo la grazia “Ora torno a sognare”
“Finalmente potrò stare in cambo con i ragazzi e non guardarli soltanto attraverso la rete

La Stampa

“Eterna amicizia” Il Toro veste River e carica Simeone
La terza maglia dei granata è un omaggio a club di Buenos Aires

La Gazzetta dello Sport

Baroni è un altro Toro
Modulo, bel gioco e scelte. La mano del tecnico sulla svolta

Perr Schuurs
La rassegna stampa di oggi, lunedì 20 ottobre 2025