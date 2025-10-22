Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul nuovo Torino firmato Baroni, i granata tornano a far sorridere i tifosi
Tuttosport
“Siate umili e feroci”
Baroni indica la via ai giocatori: “Massimo impegno e testa giusta per non rovinare tutto”. Poi arriva anche Cairo per la foto ufficiale
Schuurs senza pace, due anni da incubo
Impossibile prevedere quando l’olandese potrà tornare in campo. E a giugno scadrà il suo contratto
Sommesse dopo la grazia “Ora torno a sognare”
“Finalmente potrò stare in cambo con i ragazzi e non guardarli soltanto attraverso la rete
La Stampa
“Eterna amicizia” Il Toro veste River e carica Simeone
La terza maglia dei granata è un omaggio a club di Buenos Aires
La Gazzetta dello Sport
Baroni è un altro Toro
Modulo, bel gioco e scelte. La mano del tecnico sulla svolta