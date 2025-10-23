I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, giovedì 23 ottobre 2025: tra i temi l’allenamento a porte aperte e l’infortunio di Nkounkou

Tuttosport

-Effetto Napoli sul Toro

La vittoria sui campioni d’Italia ha creato euforia. Ieri in 700 al Filadelfia, ovazione per Simeone e Baroni, venduti oltre 20.000 biglietti contro il Genoa

–Ma scatta l’emergenza sulle fasce

Guai muscolari alla coscia destra per Nkounkou mentre Pedersen è ancora dolorante alla caviglia

-Tameze in scadenza ma ora è essenziale

Il francese si sta dimostrando un jolly prezioso per gli equilibri: il suo futuro non è ancora scritto

La Gazzetta dello Sport

Toro, che passione. Giorno di festa al Filadelfia, quanto affetto per Baroni

Mille persone ieri pomeriggio per l’allenamento aperto: cori dei tifosi per Adams e Simeone. Alla fine il tecnico esce nell’atrio per l’abbraccio della gente