venerdì 24 ottobre 2025

Tuttosport

Allarme Israel, si prepara Paleari

La botta ricevuta con il Napoli tiene il titolare in dubbio per il Genoa. Il suo vice è già stato protagonista in Coppa Italia contro il Pisa.

-Toro solido, rinascita di Coco

Il difensore alla prova della verità con il Genoa dopo il gol alla Lazio e l’ottima prestazione contro il Napoli

-Toro: Ngonge sorpresa anti-Genoa

I granata dovranno dimostrare di saper condurre il gioco e mettere sotto pressione la difesa rossoblù

La Stampa

-Toro, due punte per fare il bis. Confermati Simeone & Adams

I granata domenica ospitano il Genoa e inseguono un’altra vittoria dopo l’1-0 al Napoli. Baroni si affida alla nuova coppia per superare un tabù che resiste da oltre sette mesi.

La Gazzetta dello Sport

-Un Toro alla carica: solidità e due punte, Baroni ha trovato l’assetto giusto.

Con il genoa tornerà il sistema visto con il Napoli, così in mezzo al campo Casadei si può esaltare

