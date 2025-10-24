I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, venerdì 24 ottobre 2025: tra i temi il possibile forfait di Israel e la solidità ritrovata
Tuttosport
–Allarme Israel, si prepara Paleari
La botta ricevuta con il Napoli tiene il titolare in dubbio per il Genoa. Il suo vice è già stato protagonista in Coppa Italia contro il Pisa.
-Toro solido, rinascita di Coco
Il difensore alla prova della verità con il Genoa dopo il gol alla Lazio e l’ottima prestazione contro il Napoli
-Toro: Ngonge sorpresa anti-Genoa
I granata dovranno dimostrare di saper condurre il gioco e mettere sotto pressione la difesa rossoblù
La Stampa
-Toro, due punte per fare il bis. Confermati Simeone & Adams
I granata domenica ospitano il Genoa e inseguono un’altra vittoria dopo l’1-0 al Napoli. Baroni si affida alla nuova coppia per superare un tabù che resiste da oltre sette mesi.
La Gazzetta dello Sport
-Un Toro alla carica: solidità e due punte, Baroni ha trovato l’assetto giusto.
Con il genoa tornerà il sistema visto con il Napoli, così in mezzo al campo Casadei si può esaltare