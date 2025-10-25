I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, sabato 25 ottobre 2025: tra i temi il nuovo ruolo di Vlasic e le parole di Maxi Lopez su Simeone
Tuttosport
-Asslani punizioni a ripetizione
Il Toro non segna su piazzato da otto anni. Straordinari in allenamento per “emulare” Ljajic nel 2017 proprio contro il Genoa
-“Il fascismo punì il Toro”, a distanza di 98 anni si torna a parlare dello scudetto granata, revocato da Arpinati
Presentato un docufilm su quella sentenza, sempre contestatissima. Rivelatrici le analisi del professor Giuntini, uno dei “saggi” di Gravina
La Gazzetta dello Sport
-Vlasic cuore granata
Genio, tiro e forza. E nel nuovo ruolo fa il trascina-Toro
La Stampa
-Maxi Lopez: “Simeone ha dna da guerriero, Toro in Europa con i suoi gol”
L’ex granata: “All’argentino serviva solo spazio, c’è una fiducia nuova”