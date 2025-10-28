I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, martedì 28 ottobre 2025: tra i temi Vlasic convocato dalla Croazia e il rinnovo di Maripan

Tuttosport

–Baroni sa trasformare il Toro, cambi decisivi. E giocano tutti.

Dietro agli ultimi risultati positivi ci sono anche le mosse del tecnico. Chi è entrato dalla panchina ha spesso dato un contributo importante.

–Vlasic ritrova la Croazia, a Bologna per festeggiare

Il jolly si è meritato di nuovo la convocazione in nazionale, dopo 8 mesi

-Maripan, il rinnovo in premio

Il Torino gli prolungherà il contratto in scadenza fino al ’27 il cileno avrà anche un aumento di stipendio

-In Emilia “puntano” Ayroldi

La direzione di La Penna, contestatissimo, ha infiammato l’ambiente. E il Bologna contro il Torino ritroverà un altro arbitro discusso dai rossoblù

La Gazzetta dello Sport

-La spinta del Toro. Esterni di razza, Lazaro inventa, Pedersen vola

Con il Genoa si sono rivisti sui lati opposti: entrambi hanno partecipato ai gol granata. Baroni ha un’opzione in più sulle fasce

Corriere Torino

-Uomini e panchine

Baroni nel cantiere del Toro non modella solo il gioco ma costruisce un gruppo vero