Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul turno infrasettimanale, Ngonge verso una maglia da titolare
Tuttosport
“Toro, non accontentarti”
Baroni: “Mettiamoci alle spalle la vittoria di domenica, testa solo al Bologna. Ci attende una sfida complicata: dovremmo giocare con veemenza”
Israel non recupera. C’è di nuovo Paleari l’uomo dei miracoli
Il portiere in A non ha mai giocato due partite consecutive da titolare ma Baroni sa di andare sul sicuro: le parate col Genoa lo dimostrano
Baroni chiede a Ngonge di accendere il Toro
L’attaccante contro il Genoa ha cambiato la partita entrando dalla panchina: questa sera il tecnico lo schiererà dall’inizio
La Stampa
Toro, riecco Ngonge titolare. Baroni pronto a rilanciare Ilic
I granata stasera sfideranno il Bologna: il tecnico cambia l’attacco e gestisce il turnover. Il belga ha già segnato contro il Parma, mentre il serbo si gioca una grande chance
La Gazzetta dello Sport
Dribling, assist, magie. Ngonge spalla di Simeone, accende i sogni del Toro
Un mese fa un gol favoloso lungo la via Emilia, nella serata di Parma. Oggi torna titolare al fianco dell’argentino e vuole far volare i granata