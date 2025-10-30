Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla partita contro il Bologna e la prestazione di Paleari
Tuttosport
La traversa ferma Adams, ma questo è un pari Toro
Tosti e ancora solidi in difesa, i granata escono dal Dall’Ara con qualche rimpianto, anche se Paleari si riconferma protagonista. Baroni applaude tutti: ” E se impariamo a essere più cattivi in attacco…”
Toro tostissimo! Esame superato
Otto punti nelle ultime quattro partite: Baroni dopo le difficoltà iniziali sta dando solidità a una squadra in costante crescita.
“Abbiamo alzato il livello”
Baroni: ” Dobbiamo migliorare qualcosa nella gestione, però siamo stati bravi. Avanti così”.
Maripan e Coco perfetti, Casadei non molla mai
Pedersen meglio dietro che in avanti. Gineitis a fasi alterne. Tameze sempre attento. Ngonge lotta, ma non incide. Zortea spinge tanto, Odgaard nervoso.
Paleari: altro show, mezzo punto è suo
Guida una difesa che ora funziona, Gineitis: “pareggio importante, io potevo fare meglio: crescerò”
La Stampa
A buon punto
I granata fermano il Bologna sempre a segno da 23 gare, prova di carattere e maturità: si allunga la serie positiva.
Toro, l’arma segreta è Paleari, il portiere blinda il pari granata
Altra prestazione di livello per l’estremo difensore che per la prima volta è partito due volte di fila titolare
La Gazzetta dello Sport
E’ vero Toro, il Bologna frena
Traversa di Adams poi super Paleari, punto che pesa contro i rossoblù.
Per la difesa granata una prova maiuscola, permessa dall’impegno degli altri reparti.