Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla difesa e il ritorno in campo di Ilic

Tuttosport

Baroni in 4 mosse ha cambiato il Toro

Un nuovo modulo, lavoro sulla mente dei giocatori e sui calci piazzati, valorizzazione di chi sembrava ai margini: ecco i segreti del tecnico.

Riecco Ilic: “Tornerò al top

Al Dall’Ara la prima partita dopo l’esclusione punitiva di Parma, il play: “E’ sempre bello giocare”.

Taibi: “Paleari titolare ora non mi stupirebbe”

L’ex portiere promuove il numero 1 granata: “Non è facile essere il vice e farsi trovare pronti quando chiamati in causa: Alberto è stato bravo”.

La Stampa

Un mese da Toro

Dall’avvio in zona retrocessione al ritmo Champions, così Baroni ha cambiato i granata tra 3-5-2 e Mandela.

Nuovo ruolo nel Toro e un’altra mentalità, Ilic segnali di svolta

Baroni trasforma il talentuoso serbo in regista: “Ci dà qualità”.

La Gazzetta dello Sport

La difesa ritrovata

Dai voli di Paleari al leader Maripan, è un Toro blindato.