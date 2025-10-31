Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla difesa e il ritorno in campo di Ilic
Tuttosport
Baroni in 4 mosse ha cambiato il Toro
Un nuovo modulo, lavoro sulla mente dei giocatori e sui calci piazzati, valorizzazione di chi sembrava ai margini: ecco i segreti del tecnico.
Riecco Ilic: “Tornerò al top
Al Dall’Ara la prima partita dopo l’esclusione punitiva di Parma, il play: “E’ sempre bello giocare”.
Taibi: “Paleari titolare ora non mi stupirebbe”
L’ex portiere promuove il numero 1 granata: “Non è facile essere il vice e farsi trovare pronti quando chiamati in causa: Alberto è stato bravo”.
La Stampa
Un mese da Toro
Dall’avvio in zona retrocessione al ritmo Champions, così Baroni ha cambiato i granata tra 3-5-2 e Mandela.
Nuovo ruolo nel Toro e un’altra mentalità, Ilic segnali di svolta
Baroni trasforma il talentuoso serbo in regista: “Ci dà qualità”.
La Gazzetta dello Sport
La difesa ritrovata
Dai voli di Paleari al leader Maripan, è un Toro blindato.