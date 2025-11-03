Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’incompiutezza granata e il derby con la Juve

Tuttosport

Il Toro resta incompiuto, fallito il salto di qualità

Traversa di Adams poi uno-due del Pisa (rigore dubbio), Simeone e lo scozzese rimontano. Ma la ripresa è la fiacca.

Baroni protesta: espulso “il rosso eccessivo”

“Ci è mancato il guizzo per il 3-2, ora pensiamo solo alla Juventus e martedì apriamo il Filadelfia”.

Pedersen è instancabile, Vlasic si fa vedere poco

Adams e Simeone segnano e convincono: ma che rabbia per lo scivolone del Cholito a porta vuota. Maripan compie un passo indietro rispetto a Genoa e Bologna.

Caio pensa già al derby: “Ci tengo troppo”

“Peccato per i due gol subiti ma la reazione è stata veemente, ora c’è la Juve: andrò due volte al Fila a parlare alla squadra“.

La Stampa

Toro a metà

I granata regalano al Pisa due gol e poi rimontano prima dell’intervallo grazie alla coppia Adams-Simeone, il pareggio allunga la striscia positiva ma è anche un’occasione persa.

Simeone, il centravanti ribelle, eccezione nella crisi del ruolo

L’argentino ancora in rete: primo tra i numeri 9 nei goleador di serie A.

Rosso a Baroni, ora rischia il derby “Decisione eccessiva, bastava un giallo”

L’allenatore ingannato da una caduta di Simeone è stato espulso: “Ho protestato normalmente”.

La Gazzetta dello Sport

Simeone-Adams coppia gol granata, 5° risultato utile

Doppietta Moreo (la seconda rete su rigore) nella prima mezzora, la risposta in 6 minuti: adesso Baroni ha trovato la continuità.

“Buona reazione, in settimana starò vicino al gruppo”

Il presidente: “Tengo troppo alla sfida con la Juve, spero di poter dire a ogni giocatore la parola giusta”.