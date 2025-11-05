Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’espulsione di Baroni per il derby e il ritorno di Nkounkou

Tuttosport

Baroni fermato: tocca a Colucci

Il giudice sportivo ha punito con una giornata di stop il tecnico granata, contro la Juve in panchina ci sarà quindi il suo vice, alla prima in Serie A.

Ismajli, la Juve? No grazie

Il centrale avrebbe potuto giocare il derby con la maglia bianconera. Un anno fa Giuntoli aveva pensato a lui per sostituire l’infortunato Bremer, ma l’affare non si fece.

“Ricci è un modello, un sogno essere qui”

Luongo: “Siamo partiti bene, però dobbiamo essere più concreti, il Toro? Club da onorare sempre”.

La Stampa

Toro, la carica dei tifosi per il derby

Porte aperte al Filadelfia, Baroni squalificato per sabato

Il Toro si carica al Filadelfia, torna Nkounkou a sinistra

Grande entusiasmo per l’allenamento davanti a 500 tifosi: Simeone il più applaudito, i granata ritrovano il terzino francese ma si ferma Pedersen e Israel non è pronto

“Ricordo il mio gol e ricordo Maresca… ora Simeone può decidere il derby“

Benoit Cauet, l’ex granata e la sfida di sabato: “Sarà combattuta”.