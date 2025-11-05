Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’espulsione di Baroni per il derby e il ritorno di Nkounkou
Tuttosport
Baroni fermato: tocca a Colucci
Il giudice sportivo ha punito con una giornata di stop il tecnico granata, contro la Juve in panchina ci sarà quindi il suo vice, alla prima in Serie A.
Ismajli, la Juve? No grazie
Il centrale avrebbe potuto giocare il derby con la maglia bianconera. Un anno fa Giuntoli aveva pensato a lui per sostituire l’infortunato Bremer, ma l’affare non si fece.
“Ricci è un modello, un sogno essere qui”
Luongo: “Siamo partiti bene, però dobbiamo essere più concreti, il Toro? Club da onorare sempre”.
La Stampa
Toro, la carica dei tifosi per il derby
Porte aperte al Filadelfia, Baroni squalificato per sabato
Il Toro si carica al Filadelfia, torna Nkounkou a sinistra
Grande entusiasmo per l’allenamento davanti a 500 tifosi: Simeone il più applaudito, i granata ritrovano il terzino francese ma si ferma Pedersen e Israel non è pronto
“Ricordo il mio gol e ricordo Maresca… ora Simeone può decidere il derby“
Benoit Cauet, l’ex granata e la sfida di sabato: “Sarà combattuta”.