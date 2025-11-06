Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul derby della Mole, i granata si affidano a Simeone e Adams
Tuttosport
Il primo derby non si vince mai. Baroni prova a sfatare la maledizione
Solo Nicola è riuscito a strappare un pari. Ventura ha ottenuto l’unico successo al 6° tentativo. Novellino e la sconfitta beffa al 93′
C’è un intero Toro pronto al debutto
Da Paleari (o Israel) a Simeone e Ngonge: storie diverse, però stessa voglia di lasciare il segno
Cairo fa il motivatore e Pedersen recupera
Il patron dopo l’allenamento parla al gruppo e pranza con Baroni. Il norvegese ha smaltito la febbre
La Stampa
“Ho fiducia nel mio Toro. Conosco il clima dei derby e voglio far felici i tifosi”
La grinta dell’attaccante scozzese: “Non battiamo la Juve da troppo tempo. Il mio nome ispirato a Che Guevara: mi piace perché mi rende unico”
La Gazzetta dello sport
Adams-Simeone. La coppia del Toro prepara l’assalto
Le due punte granata si completano. Lo scozzese al debutto allo Stadium. Il Cholito ritrova l’ex tecnico Spalletti