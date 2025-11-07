Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla stracittadina alla vigilia del derby della Mole

Tuttosport

Passano di qui. Il Cholito vede la Juve e segna, 6 gol, per ora…

L’argentino ha nella squadra bianconera la sua seconda vittima preferita: solo contro la Lazio ha realizzato più reti. Ora vuole lasciare il segno in granata

Rincon: “Grazie Juve, ma tifo Toro! Vorrei tornare da dirigente”

“Devo tutto a Mihajlovic: mi ha fatto lasciare tre anni di contratto in bianconero per passare in granata. Quante emozioni a Superga”

“Toro, per vincere non pensare al passato”

“Le visite di Cairo alla squadra fanno bene, danno maggiore carica. Può segnare anche il portiere, l’importante è che vinciamo noi”

Quando era derby vero anche a Tuttosport

Grandi giornalisti, sempre super partes ma dal cuore palpitante per granata o i bianconeri. E allo stadio aggrappati a riflettori e tabelloni…

La Stampa

Gente da derby

Da Vlasic a Simeone, il Toro si affida a chi ha più esperienza di stracittadine tra Spalato, Buenos Aires e Genova. E il Cholito ha già segnato ai bianconeri

Paleari ha tra le mani l’occasione della vita, titolare nel derby

Il portiere che ha ben sostituito Israel verso la conferma

La Gazzetta dello Sport

Casadei: ” Sarà un derby di carattere e adrenalina. Il Toro ha fame”

Già dall’inizio della settimana si è sentito un clima differente. Il Filadelfia ci ha trasmesso energia