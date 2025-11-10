Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul reparto difensivo e sulle prestazioni di Paleari

Tuttosport

I segreti di Paleari. Così ha conquistato Baroni e i tifosi

Il numero 1 si è fatto apprezzare anche per le doti umane: leader umile e spontaneo del Torino.

La difesa contro le grandi è diventata una vera diga

Nessun gol subito contro quattro delle prime sei della classifica: Roma, Napoli, Bologna e ora anche la Juve.

“Con Alberto il Toro ha trovato il suo numero 1”

Amelia: “Il suo rendimento non mi sorprende affatto, lo conosco da quando era insieme a me al Milan”.

Con Cairo va sempre così. Altro derby senza vittoria

Da quando ha preso il Toro, con la Juve un solo successo: la media punti è di 0,33 a partita.

La Stampa

Muro Toro

Il pareggio nel derby conferma la svolta granata: da peggior difesa a retroguardia invalicabile: Baroni ha cambiato anche la propria filosofia di gioco e così ha trovato l’identità che cercava.

Baroni rilancia tutti. Pedersen ora brilla da Pilastro del Toro

Il terzino ripaga la fiducia e sta mostrando le sue potenzialità. Il norvegese vede il pass Mondiale e sfiderà l’Italia a Milano.

La Gazzetta dello Sport

Paleari anima granata

Otto prodezze e la media del sette. E’ il muro del Toro