Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul reparto difensivo e sulle prestazioni di Paleari

Tuttosport

I segreti di Paleari. Così ha conquistato Baroni e i tifosi
Il numero 1 si è fatto apprezzare anche per le doti umane: leader umile e spontaneo del Torino.

La difesa contro le grandi è diventata una vera diga
Nessun gol subito contro quattro delle prime sei della classifica: Roma, Napoli, Bologna e ora anche la Juve.

“Con Alberto il Toro ha trovato il suo numero 1”
Amelia: “Il suo rendimento non mi sorprende affatto, lo conosco da quando era insieme a me al Milan”.

Con Cairo va sempre così. Altro derby senza vittoria
Da quando ha preso il Toro, con la Juve un solo successo: la media punti è di 0,33 a partita.

La Stampa

Muro Toro
Il pareggio nel derby conferma la svolta granata: da peggior difesa a retroguardia invalicabile: Baroni ha cambiato anche la propria filosofia di gioco e così ha trovato l’identità che cercava.

Baroni rilancia tutti. Pedersen ora brilla da Pilastro del Toro
Il terzino ripaga la fiducia e sta mostrando le sue potenzialità. Il norvegese vede il pass Mondiale e sfiderà l’Italia a Milano.

La Gazzetta dello Sport

Paleari anima granata
Otto prodezze e la media del sette. E’ il muro del Toro

Alberto Paleari of Torino FC
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 10-11-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, venerdì 7 novembre 2025