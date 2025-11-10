Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul reparto difensivo e sulle prestazioni di Paleari
Tuttosport
I segreti di Paleari. Così ha conquistato Baroni e i tifosi
Il numero 1 si è fatto apprezzare anche per le doti umane: leader umile e spontaneo del Torino.
La difesa contro le grandi è diventata una vera diga
Nessun gol subito contro quattro delle prime sei della classifica: Roma, Napoli, Bologna e ora anche la Juve.
“Con Alberto il Toro ha trovato il suo numero 1”
Amelia: “Il suo rendimento non mi sorprende affatto, lo conosco da quando era insieme a me al Milan”.
Con Cairo va sempre così. Altro derby senza vittoria
Da quando ha preso il Toro, con la Juve un solo successo: la media punti è di 0,33 a partita.
La Stampa
Muro Toro
Il pareggio nel derby conferma la svolta granata: da peggior difesa a retroguardia invalicabile: Baroni ha cambiato anche la propria filosofia di gioco e così ha trovato l’identità che cercava.
Baroni rilancia tutti. Pedersen ora brilla da Pilastro del Toro
Il terzino ripaga la fiducia e sta mostrando le sue potenzialità. Il norvegese vede il pass Mondiale e sfiderà l’Italia a Milano.
La Gazzetta dello Sport
Paleari anima granata
Otto prodezze e la media del sette. E’ il muro del Toro