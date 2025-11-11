Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: I granata stanno alzando il livello delle prestazioni, Zapata può portare qualità

Tuttosport

Kapuadi altro blitz. Mossa Toro per gennaio
Baroni vuole un altro centrale: il dt ha già avviato i contatti col Legia Varsavia per il congolese

Njie, “Miglior talento” che non gioca
Lo svedese premiato al Gran Galà del calcio per la scorsa stagione

Ma l’allarme in difesa scatta prima
A Torino potrebbero restare i soli Maripan e Ismajli oltre a Tameze, mediano adattato a centrale

Toro, il piano Zapata. Baroni lo vuole al top
Il tecnico: “Duvan ha solo bisogno di giocare di più”. Nelle prossime partite il minutaggio aumenterà

La Stampa

Camolese: “Toro in crescita. SI può pensare all’Europa”
L’ex tecnico granata elogia Baroni e la squadra per i progressi di prestazioni e risultati: “Ottime risposte da calciatori che giocavano poco. Se torna Zapata nuovo step”

La Gazzetta dello Sport

Toro rieccoci
Ilic, Pedersen, Tameze. Quando la ripartenza è fatta in casa

Duvan Zapata of Torino FC
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 11-11-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, lunedì 10 novembre 2025