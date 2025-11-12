Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato e il ritorno in campo di Anjorin
Tuttosport
Toro, Kapuadi e non solo, anche un giovane in difesa se parte Masina
Il congolese del Legia Varsavia può arrivare solo a fronte di una cessione, nessuna limitazione invece per gli under 22: sono seguiti Quintana e Ramirez.
Dembélé, Njie, Ilkhan, Sazonov, quattro in uscita
Il georgiano è fuori dal progetto, il regista turco e gli ex Primavera hanno invece bisogno di giocare.
Rincorsa Anjorin, che voglia di Toro!
Nel derby la mezzala è tornata in campo dopo 48 giorni. Nei piani estivi era uno dei titolari, adesso che ha smaltito i guai fisici l’inglese vuole riprendersi il posto.
La Stampa
“Toro, è bello tornare”, Anjorin rivede la luce e sarà l’uomo in più
Il centrocampista inglese ha giocato solo 37′ in campionato, la sosta lo aiuterà a recuperare e diventare il jolly di Baroni.
La Gazzetta dello Sport
Torino a tutto gas
Asllani, Casadei e in più Anjorin, Baroni può osare. Nel finale con la Juve si è visto un centrocampo molto offensivo: un’opzione in più per il tecnico.