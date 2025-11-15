Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’infortunio di Simeone e sul ritorno di Zapata
Tuttosport
- CholiKO: Toro, che botta, forza Zapata!
Lesione al retto femorale sinistro per l’argentino: Baroni spera che Duvan acceleri il recupero e diventi utilizzabile per più di qualche spezzone. E per Ilic si teme il crociato.
- Guaio Toro: Cholito out 40 giorni
La punta argentina sarà costretta a saltare almeno quattro partite. L’obiettivo è riuscire a recuperarlo per gli ultimi impegni del 2025.
- Zapata costretto a stringere i tempi, Baroni lo aspetta
L’infortunio dell’argentino rilancia il colombiano
- Bisoli: “Sì, Giorgini è pronto per la A
Il tecnico promuove il centrale che ha avuto al Sudtirol: “Il meglio lo da nella difesa a tre ed eccelle nell’uno contro uno. E’ tra i giovani emergenti della B.
Gazzetta dello Sport
- Il Toro cambia
Simeone si ferma, Ngonge e Adams: adesso tocca a voi
La Stampa
- Maledizione Toro, stop per Simeone e Ilic rischia grosso
Il Cholito dovrà stare fermo un mese per un guaio muscolare. Ansia per il regista serbo. Oggi porte aperte al Fila (10.50)