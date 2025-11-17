Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul dualismo tra i pali e un mercato adeguato

Tuttosport

Toro, mosse per l’Europa non basta un difensore

Il tecnico può convincere Cairo a intervenire sul mercato con i risultati, nel 2025 restano 6 partite da giocare: l’obbiettivo è risalire in classifica.

Adesso Israel sfida Paleari, vuole giocare

L’uruguaiano a causa del problema al costato e dell’exploit del suo vice ha perso il posto. In estate aveva lasciato lo Sporting per non fare panchina, ma ora è lui il secondo.

“Toro? Né carne né pesce”

Fascetti, ex tecnico granata: “Mancano giocatori di classe superiore e ragazzi cresciuti nel vivaio con senso di appartenenza. Come Cravero e Lentini”.

La Stampa

L’effetto Baroni per Casadei prima il Toro, poi l’azzurro

Il centrocampista granata resta un osservato speciale del ct Gattuso per il futuro, solo una grande stagione nel club può riportarlo di nuovo nel giro della Nazionale.

La Gazzetta dello Sport

Il gol con la Croazia per sbloccarsi anche con il Torino

Nikola Vlasic ha trovato in nazionale la rete che cerca in A, ora senza Simeone dovrò spingere e inserirsi di più.