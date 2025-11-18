Toro.it

Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul calo di spettatori allo stadio e il momento di Casadei

Tuttosport

Baroni a Casadei ora chiede i gol

La mezzala sogna la Nazionale, per convincere Gattuso deve crescere anche nella finalizzazione: fin qui c’è riuscito soltanto in Coppa col Pisa.

Tifosi da ritrovare, allo stadio -10%

Scesa la media spettatori rispetto alla scorsa stagione: da 24.228 a 21.771 a partita.

Paradosso Perciun, ride solo in nazionale

Al Toro il trequartista non trova spazio ed è tornato in Primavera, ma può consolarsi con la Moldavia.

La Stampa

“Il Toro deve sfruttare il momento di Paleari, Israel porti pazienza”

Silvano Martina, ex portiere granata e il ballottaggio tra i pali: “Ora i secondi possono emergere di più rispetto ad una volta”.

La Gazzetta dello Sport

Pedersen-Nkounkou, dalle fasce parte la spinta di Baroni

Marcus è una certezza a destra, il francese cerca spazio a sinistra in alternativa con Biraghi e Lazaro.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support prior to the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 18-11-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, lunedì 17 novembre 2025