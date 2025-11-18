Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul calo di spettatori allo stadio e il momento di Casadei
Tuttosport
Baroni a Casadei ora chiede i gol
La mezzala sogna la Nazionale, per convincere Gattuso deve crescere anche nella finalizzazione: fin qui c’è riuscito soltanto in Coppa col Pisa.
Tifosi da ritrovare, allo stadio -10%
Scesa la media spettatori rispetto alla scorsa stagione: da 24.228 a 21.771 a partita.
Paradosso Perciun, ride solo in nazionale
Al Toro il trequartista non trova spazio ed è tornato in Primavera, ma può consolarsi con la Moldavia.
La Stampa
“Il Toro deve sfruttare il momento di Paleari, Israel porti pazienza”
Silvano Martina, ex portiere granata e il ballottaggio tra i pali: “Ora i secondi possono emergere di più rispetto ad una volta”.
La Gazzetta dello Sport
Pedersen-Nkounkou, dalle fasce parte la spinta di Baroni
Marcus è una certezza a destra, il francese cerca spazio a sinistra in alternativa con Biraghi e Lazaro.