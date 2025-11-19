Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla rinascita di Vlasic con la Croazia e il sollievo per Ilic

Tuttosport

“Al mondiale con la Croazia in Europa con il Toro”

Vlasic è tornato a giocare in nazionale e ha segnato prima alle Far Oer, poi al Montenegro. Adesso vuole togliersi altre soddisfazioni con la maglia granata: “Da vice capitano spero che questo sia l’anno della svolta”.

Sollievo Ilic, è una lieve distorsione

Il centrocampista non dovrà operarsi. Oggi comincerà il lavoro personalizzato per tornare al top.

Biraghi-Nkounkou idee nella difesa a 3

Il tecnico cerca soluzioni in vista della probabile partenza di Coco e Masina per la Coppa d’Africa.

La Stampa

Vlasic, rinascita croata: “L’Europa con il Toro il mio prossimo sogno”

Il granata è carico dopo i 2 gol con la nazionale. E Ilic non è grave.

La Gazzetta dello Sport

Ferri fiducioso: “Equilibrio e corsa, è la strada giusta”

L’ex difensore e la svolta granata: “Reparti coordinati Ismajli il migliore nel derby, e che crescita per Coco”.