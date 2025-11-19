Ecco i principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla rinascita di Vlasic con la Croazia e il sollievo per Ilic
Tuttosport
“Al mondiale con la Croazia in Europa con il Toro”
Vlasic è tornato a giocare in nazionale e ha segnato prima alle Far Oer, poi al Montenegro. Adesso vuole togliersi altre soddisfazioni con la maglia granata: “Da vice capitano spero che questo sia l’anno della svolta”.
Sollievo Ilic, è una lieve distorsione
Il centrocampista non dovrà operarsi. Oggi comincerà il lavoro personalizzato per tornare al top.
Biraghi-Nkounkou idee nella difesa a 3
Il tecnico cerca soluzioni in vista della probabile partenza di Coco e Masina per la Coppa d’Africa.
La Stampa
Vlasic, rinascita croata: “L’Europa con il Toro il mio prossimo sogno”
Il granata è carico dopo i 2 gol con la nazionale. E Ilic non è grave.
La Gazzetta dello Sport
Ferri fiducioso: “Equilibrio e corsa, è la strada giusta”
L’ex difensore e la svolta granata: “Reparti coordinati Ismajli il migliore nel derby, e che crescita per Coco”.