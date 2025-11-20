Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dai giocatori che andranno ai mondiali, a quelli in scadenza di contratto

Tuttosport

Il rinnovo di Maripan? Lo pagano i compagni

Aumenta il premio Fifa ai club per i calciatori che andranno al Mondiale. I granata possono incassare 2 milioni: la cifra dell’ingaggio del cileno

Tameze e Lazaro alla Vojvoda

Senza rinnovo e in caso di offerte possono essere ceduti a gennaio come era accaduto con il terzino

“Che grinta nel derby. Mi ha fatto godere”

Paleari: “Mi riempie d’orgoglio vedere un difensore che si rialza, mi guarda e sorride dopo un intervento in scivolata: così mi esalto ancora di più”

La Stampa

Davide Nicola: “Il mio calcio da Velasco a Vardy. Quel Toro senza docce fece la storia”

Il tecnico della Cremonese punta a un’altra impresa: “Il percorso conta quanto l’obiettivo”

La Gazzetta dello Sport

Mondo Toro

Da Adams ad Asllani. Ora Baroni accelera con i nazionali