Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalle indiscrezioni di mercato al prossimo impegno di campionato
Tuttosport
Toro: Biraghi apre all’addio. Bozzolan subito?
La società granata e il difensore sono pronti a valutare eventuali offerte per gennaio: se partisse, assalto all’esterno della Reggiana
Terzini in crescita. Ora gol e assist
Pedersen, Lazaro e Nkounkou si contendono due delle tre maglie da titolare con il Como: il tecnico li vuole ben più decisivi in attacco
Asllani, che voglia di invogliare Cairo
Il regista vuole rispondere sul campo al presidente
La Stampa
La strana coppia
Il Toro senza Simeone per un mese punta sul tandem Adams-Ngonge. Il belga è chiamato al salto di qualità
Pedersen, carica Mondiale. E’ il nuovo corso del Toro
La squadra riscopre l’abbondanza sulle fasce, zona che in passato dava problemi. Il norvegese, dopo il pass conquistato con la nazionale, è tornato riposato
Vlasic torna carico. Ora cerca gol e assist in maglia granata
Il croato è reduce da buone prestazioni in nazionale. Domani alle 18.30 il Toro sfida il Como di Nico Paz
La Gazzetta dello Sport
Toro-Como Show
Fusi punta sui 10: “Vlasic alla Vasquez, libero d’inventare. Che sfida con Paz”