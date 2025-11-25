Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla disfatta subita in casa contro il Como di Fabregas

Tuttosport

Como show: Toro a pezzi
I granata, senza Adams e Coco oltre a Simeone, resistono un tempo, poi sono travolti dalla qualità della squadra di Fabregas, che balza al sesto posto

Baroni si scusa e avverte
“Mi dispiace per i tifosi. Usciti dal campo dopo alcuni cambi: anche queste sono indicazioni”

Asllani, un tiro e basta. Per Zapata serve tempo
Maripan crolla con tutti i compagni della difesa. Paleari questa volta delude. Ngonge non sfrutta l’occasione. Da Paz a Perrone: comaschi scatenati

La peggior difesa di A “Non si può mollare”
Vlasic, parole da capitano: “Una brutta giornata, da dimenticare il prima possibile. Pensiamo al Lecce”

La Stampa

Toro umiliato
Granata inesistenti: cinque schiaffi in casa dal Como. Pari illusorio, poi il crollo. E scoppi la contestazione

La difesa del Toro è un colabrodo torna di nuovo ultima della Serie A
Un enorme passo indietro per i granata contro il Como, l’assenza di Coco non giustifica il tracollo subito

La Gazzetta dello Sport

Como in alto. Il Toro scivola
Addai, Ramon, Paz. Fabregas è sesto davanti alla Juve

Cairo: “Ripartiamo”
“Dispiaciutissimo. Ci sono tante gare per fare bene”

ultimo aggiornamento: 25-11-2025

