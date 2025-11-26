Ecco i titoli sul Torino dei quotidiani di oggi: la rabbia di Baroni e la voglia di riscatto, il Torino pensa ora alla trasferta di Lecce

Tuttosport

La furia di Baroni sul Toro: “Ora basta!”

Al Filadelfia il tecnico ha ribadito quanto già tuonato la sera prima: “Il problema è di atteggiamento, non è accettabile quanto avvenuto”

Tecnico deluso anche dai cambi

Da Nkounkou, Aboukhlal e Anjorin ci si sarebbe aspettato ben di più: il loro apporto è stato invece nullo

Adams non è ancora recuperato. Ilic e Ismajli lavorano a parte

Lo scozzese dovrebbe rientrare per la trasferta di Lecce

“Tanti fattori dietro al crollo”

Il mental coach Sandro Corapi analizza gli aspetti psicologici dietro al Ko contro il Como

La Stampa

Ezio Rossi:”Difesa Toro da bassa classifica. Ma il Como è di un altro livello”

L’ex giocatore e tecnico granata: “Il gap netto attenua la preoccupazione”

Toro, faccia a faccia con Baroni al Fila. A Lecce per la svolta

Le prime soluzioni dopo il Ko col Como: tornano Coco e Adams

La Gazzetta dello Sport

La sveglia di Baroni

Alle 8.30 la squadra era già in campo. Il patto per il Toro